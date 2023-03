Laura Freddi sul lastrico: finanze prosciugate e grosse difficoltà (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laura Freddi racconta del suo dolore passato e delle grandi difficoltà economiche affrontate in una lunga intervista al Corriere della Sera. Laura Freddi è una celebre showgirl e conduttrice italiana divenuta famosa per lo storico programma di Boncompagni Non è La Rai. La sua carriera è poi decollata grazie a trasmissioni come Buona Domenica e Striscia la Notizia. Ma la Freddi non è sempre stata così fortunata: anzi per molto tempo ha avuto grandissime difficoltà economiche che è riuscita a risolvere solo di recente. In effetti, quando tutto sembrava perduto ecco che, però, è arrivata la chiamata dal Grande Fratello Vip, uno show che ha risollevato le sorti del suo percorso lavorativo. Dopo aver partecipato alla prima edizione del reality più seguito in ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023)racconta del suo dolore passato e delle grandieconomiche affrontate in una lunga intervista al Corriere della Sera.è una celebre showgirl e conduttrice italiana divenuta famosa per lo storico programma di Boncompagni Non è La Rai. La sua carriera è poi decollata grazie a trasmissioni come Buona Domenica e Striscia la Notizia. Ma lanon è sempre stata così fortunata: anzi per molto tempo ha avuto grandissimeeconomiche che è riuscita a risolvere solo di recente. In effetti, quando tutto sembrava perduto ecco che, però, è arrivata la chiamata dal Grande Fratello Vip, uno show che ha risollevato le sorti del suo percorso lavorativo. Dopo aver partecipato alla prima edizione del reality più seguito in ...

