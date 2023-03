Delitto di Avetrana | Michele Misseri avrà uno sconto di pena di 41 giorni | la cella è troppo piccola

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Suldiè calato ormai da anni il silenzio mediatico. Da quando, il 21 febbraio 2017, la Corte suprema di Cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli, e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, Sabrinae Cosima Serrano (figlia e madre). E rispettivamente cugina e zia della vittima: Sara Scazzi, la quindicenne uccisa il 26 agosto del 2010 ad(Taranto). Una sentenza che confermò la condanna già inflitta in primo grado e in appello dalla Corte d’assise di Taranto. Per quanto riguardainvece – il contadino 68enne, padre di Sabrina e marito di Cosima – condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote, e per inquinamento delle prove ...