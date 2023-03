Bonelli mostra pietre dell'Adige in secca, Meloni risponde: "Non sono Mosè" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra Italiana parla di siccità provocando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una pietra e ne nasce un botta e risposta in cui si arriva a nominare Mosè, persino. Durante il suo... Leggi su today (Di mercoledì 22 marzo 2023) Angelodi Alleanza Verdi Sinistra Italiana parla di siccità provocando la presidente del Consiglio Giorgiacon una pietra e ne nasce un botta e risposta in cui si arriva a nominare, persino. Durante il suo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Bonelli mostra in aula i sassi presi nel fiume #Adige a causa della #siccità e la #Meloni risponde: “Non ho prosci… - NicolaPorro : ?? LIVE ?? #Bonelli mostra i sassi: 'Sa dove li ho presi?', #Meloni ribatte: 'Non sono mica #Mosè'. Ed è caos in aula… - petergomezblog : Siccità, Bonelli (Verdi) mostra a Meloni i sassi presi dal letto del fiume Adige e lei si mette a ridere: scoppia l… - gsoricaro : RT @Giorgiolaporta: #Bonelli mostra in aula i sassi presi nel fiume #Adige a causa della #siccità e la #Meloni risponde: “Non ho prosciugat… - DestinoLara : #Bonelli mostra due sassi alla #Meloni e dice che vengono dall'#Adige che si sta prosciugando, e lei risponde: 'Non… -