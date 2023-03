Ultime Notizie – “E’ morto | da 6 mesi non uso la mascherina neppure in ospedale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 marzo 2023) “Ho passatoa rincuorare e informare. Abbiamo peccato dal punto di vista etico e morale. È venuto meno il prendersi carico del paziente che dovrebbe restare al centro della nostra professione, in qualsiasi circostanza. Sono mancati i servizi sul territorio, vicini alle persone. Non voglio parlare male dei medici di famiglia, alcuni dei quali hanno lavorato benissimo. Però non trovando ascolto i cittadini hanno avuto come unico punto di riferimento i Pronto soccorso. Il rapporto medico-paziente è saltato. Ci siamo dimenticati di curare le paure e i timori delle famiglie che hanno visto la nostra figura diventare impotente. Poi l’informazione spettacolarizzata ha fatto il resto”. Lo afferma Alberto Zangrillo direttore della Anestesia-rianimazione dell’San Raffaele di Milano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Farei esattamente ...