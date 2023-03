Pronti al Sacrificio

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 marzo 2023) Questa settimana, nella notte tra venerdì e sabato, ci sarà il tanto atteso Sacrifice. Sono passate diverse settimane dall’ultimo PPV e quindi le storyline hanno avuto il loro tempo per svilupparsi. Scopriamo quindi qual’è la card al momento. Il match per la cintura principale stavolta però non ci sarà. Ebbene sì Josh Alexander non dovrà difendere il suo titolo, ma sarà impegnato in un match 3 vs 3 che lo vedrà fare squadra con Rich Swann e Frankie Kazarian. I loro sfidanti sono comunque dei face, a differenza di giovedì che invece hanno sfidato il Bullet Club, perdendo. Stiamo parlando dei Motor City Machine Guns con Kushida. Questi match che vedono Josh Alexander fare squadra non mi fanno impazzire, ma servono solamente da pretesto per far scattare la scintilla con Steve Maclin. Non lotterà a Sacrifice così come non ha fatto giovedì, però anche lì la sua presenza, seppur bordo ...