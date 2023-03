Onu | manuale di sopravvivenza per tentare di salvare il pianeta

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 21 marzo 2023) «La scienza non è negoziabile» ha detto ieri Lucia Perugini, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), introducendo la presentazione del volume conclusivo del Sesto Rapporto di Valutazione dell’Ipcc, first appeared on il manifesto.