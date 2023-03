Italia-Inghilterra, dubbi sul modulo: le soluzioni di Roberto Mancini e i ballottaggi in campo (Di martedì 21 marzo 2023) L’Italia che verrà è ancora un punto interrogativo. Dal modulo agli interpreti, sono tanti i dubbi sull’undici che Roberto Mancini schiererà giovedì sera contro l’Inghilterra. Le parole pronunciate dal commissario tecnico durante la conferenza stampa di ieri a Coverciano hanno diradato alcune nubi, non tutte. Forse nella testa del Mancio è tutto più chiaro ma le uniche certezze, ad oggi, riguardano le assenze legate agli infortuni. Provedel è stato sostituito da Carnesecchi, che fa così il suo esordio con la Nazionale maggiore. Dimarco è stato rimpiazzato a sua volta da Emerson Palmieri del West Ham. Chiesa, infine, è alle prese con una tendinite e non prenderà parte alla spedizione azzurra, almeno per il momento: l’esterno non è stato ancora sostituito e le sue condizioni verranno ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) L’che verrà è ancora un punto interrogativo. Dalagli interpreti, sono tanti isull’undici cheschiererà giovedì sera contro l’. Le parole pronunciate dal commissario tecnico durante la conferenza stampa di ieri a Coverciano hanno diradato alcune nubi, non tutte. Forse nella testa del Mancio è tutto più chiaro ma le uniche certezze, ad oggi, riguardano le assenze legate agli infortuni. Provedel è stato sostituito da Carnesecchi, che fa così il suo esordio con la Nazionale maggiore. Dimarco è stato rimpiazzato a sua volta da Emerson Palmieri del West Ham. Chiesa, infine, è alle prese con una tendinite e non prenderà parte alla spedizione azzurra, almeno per il momento: l’esterno non è stato ancora sostituito e le sue condizioni verranno ...

