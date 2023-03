C’è anche il Catanzaro di Vivarini nell’anno del Sud (Di martedì 21 marzo 2023) IL Catanzaro DI Vivarini VOLA IN SERIE B! Avevate pensato che ci fossimo dimenticati delle aquile del sud? Se è così, avete sbagliato di grosso: il campionato dei calabresi è stato troppo eccezionale per non celebrarlo con un articolo nell’occasione del loro precoce ritorno in B dopo addirittura 17 anni! Precoce, perché il Catanzaro è diventato la prima squadra nella storia ad essere promossa in B in inverno! Riavvolgiamo il nastro e rinfreschiamoci le idee su come è andata. Prima di tutto va detto che in realtà il Catanzaro guida “tecnicamente” la serie C/C addirittura da inizio 2022, quando l’arrivo di mister Vivarini rese i giallorossi la miglior squadra del campionato, con numeri anche migliori del Bari che quel campionato lo vinse meritatamente. Poi dopo una grande cavalcata era ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) ILDIVOLA IN SERIE B! Avevate pensato che ci fossimo dimenticati delle aquile del sud? Se è così, avete sbagliato di grosso: il campionato dei calabresi è stato troppo eccezionale per non celebrarlo con un articolo nell’occasione del loro precoce ritorno in B dopo addirittura 17 anni! Precoce, perché ilè diventato la prima squadra nella storia ad essere promossa in B in inverno! Riavvolgiamo il nastro e rinfreschiamoci le idee su come è andata. Prima di tutto va detto che in realtà ilguida “tecnicamente” la serie C/C addirittura da inizio 2022, quando l’arrivo di misterrese i giallorossi la miglior squadra del campionato, con numerimigliori del Bari che quel campionato lo vinse meritatamente. Poi dopo una grande cavalcata era ...

