Buffon: “Questo Napoli è entusiasmante, più bello di quello di Sarri” (Di martedì 21 marzo 2023) Gianluigi Buffon sul Napoli di Luciano Spalletti Il Napoli di Luciano Spalletti ha raggiunto i quarti di finale in Champions League per la prima volta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 marzo 2023) Gianluigisuldi Luciano Spalletti Ildi Luciano Spalletti ha raggiunto i quarti di finale in Champions League per la prima volta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Romanito_21 : RT @RiccardoMeloni4: Un grandissimo contenuto #Buffon alla BoboTv: tanti spunti, mai banale, mai diplomatico e di una genuinità disarmante.… - gloriusss03 : RT @sarasemprecosi: quando vedo la curva non cantare gli vorrei far ricordare di questo, quando buffon ha trasformato i fischi in tifo. que… - GiacomoG_28 : @Cianciu75 @SNavaTweet Vabbe lo so che non ti va a genio però non si parla di questo. Si parlava che alla bobotv va… - Fagresag_7 : RT @simonesalvador: Questo il gol di #DiNatale citato da Buffon: - simonesalvador : Questo il gol di #DiNatale citato da Buffon: -