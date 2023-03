Banche, Tremonti: «Il nemico è la speculazione. Ora nuove regole e più politica» (Di martedì 21 marzo 2023) L’immagine iconica della fine del primato della politica a vantaggio della tecnica Giulio Tremonti la fissa nei capi di Stato e di governo in prima fila ad applaudire il cambio della guardia tra Mario Draghi e Christine Lagarde al vertice della Bce. «Non credo – sottolinea l’ex-ministro in un’intervista alla Stampa – che De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Kohl, Mitterrand o Cossiga lo avrebbero fatto». Lo spirito del tempo è tutto qui. Il presente, intanto, ci presenta il conto sotto forma di Banche fallite, come la Silicon Valley Bank, o afferrate per i capelli come Credit Suisse. «La crisi del 2008 non è mai finita – spiega Tremonti -. Siamo passati dall’austerity alla liquidity. Con il risultato che la massa monetaria non si contabilizza più in miliardi, ma in trilioni e vale tre volte la ricchezza economica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) L’immagine iconica della fine del primato dellaa vantaggio della tecnica Giuliola fissa nei capi di Stato e di governo in prima fila ad applaudire il cambio della guardia tra Mario Draghi e Christine Lagarde al vertice della Bce. «Non credo – sottolinea l’ex-ministro in un’intervista alla Stampa – che De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Kohl, Mitterrand o Cossiga lo avrebbero fatto». Lo spirito del tempo è tutto qui. Il presente, intanto, ci presenta il conto sotto forma difallite, come la Silicon Valley Bank, o afferrate per i capelli come Credit Suisse. «La crisi del 2008 non è mai finita – spiega-. Siamo passati dall’austerity alla liquidity. Con il risultato che la massa monetaria non si contabilizza più in miliardi, ma in trilioni e vale tre volte la ricchezza economica ...

