ATP Miami 2023 | Zhizhen Zhang sconfigge nettamente Mattia Bellucci nel primo turno delle qualificazioni

(Di martedì 21 marzo 2023) Brutta sconfitta perneldel Masters 1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurro classe 2001 non riesce mai a mettere in difficoltà il cinese(n.92 al mondo) e perde con un netto 6-1 6-3 in appena un’ora e 13 minuti di gioco. Pronti, via evola in pochissimo tempo sul 5-0.prova a scuotersi vincendo il game del 5-1, ma subito dopo il cinese tiene con grande facilità ildi servizio e conquista dunque ilset in 31 minuti. Sulle ali dell’entusiasmocomincia bene anche nel secondo set e, dopo aver sprecato una palla break nelgame, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Masters 1000 di Miami, il sorteggio: #Sinner e #Alcaraz dalla stessa parte. Berrettini verso Medvedev - Gazzetta_it : Masters 1000 di Miami, il sorteggio: #Sinner e #Alcaraz dalla stessa parte. Berrettini verso Medvedev - _ITALIACHEVINCE : ATP Miami 2023: Matteo Arnaldi sconfitto da Lukas Klein nel primo turno delle qualificazioni - - Presidente_SP : RT @WeAreTennisITA: ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo Maste… -

... appena risalito sul trono mondiale non può rilassarsi: se vorrà restare là in alto almeno fino all'inizio della stagione sul rosso, dovrà difendere il titolo del 2022 al Masters 1000 di. E per ...L'avversario di Fabio Fognini , in questo primo turno del torneo di, invece, sarà il francese Constant Lestienne, numero 60 del rankingmentre Lorenzo Sonego giocherà contro l'austriaco ...Nell'altra area, presieduta dal n.3Stefanos Tsitsipas, ci sono Lorenzo Sonego, Matteo ... Cinque sono anche le italiane a: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine ...

Brutta sconfitta per Mattia Bellucci nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami. Sul cemento statunitense, l’azzurro classe 2001 non riesce mai a mettere in difficoltà il cinese Zh ...Matteo Arnaldi è stato eliminato nel primo turno di qualificazione del Masters 1000 di Miami. A provocarne l’uscita di scena dal tabellone cadetto del secondo 1000 della stagione ATP è lo slovacco Luk ...