Nuova lite tra Antonella e Micol, Tavassi è certo: "Ci fa sbroccare per farci eliminare" (Di lunedì 20 marzo 2023) Manca sempre meno alla finale del GF Vip, ma le liti nella Casa non si attenuano. Mentre si riduce il numero di Vipponi, nelle ultime ore si è assistito ad un duro scontro con protagoniste Antonella Fiordelisi e la seconda finalista, Micol Incorvaia. Secondo Edoardo Tavassi, dietro l'atteggiamento dell'influencer salernitana ci sarebbe un piano ben... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

