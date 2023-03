ATP Miami 2023: Matteo Arnaldi sconfitto da Lukas Klein nel primo turno delle qualificazioni (Di lunedì 20 marzo 2023) Matteo Arnaldi è stato eliminato nel primo turno di qualificazione del Masters 1000 di Indian Wells. A provocarne l’uscita di scena dal tabellone cadetto del secondo 1000 della stagione ATP è lo slovacco Lukas Klein, che si impone in un match decisamente pirotecnico. 6-4 4-6 6-4 il punteggio a favore del vincitore. primo set nel quale Klein parte decisamente meglio, o, per dirla in maniera forse più precisa, è Arnaldi a iniziare davvero piano. Il tempo, per lo slovacco, di scappare via sul 5-1, con il servizio dell’italiano che trema spesso. Il doppio break viene però recuperato con un parziale di 12 punti a 2. Sembra nuova aria, non lo è, perché Klein ha non meno di sei set point, l’italiano alla palla game non arriva ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)è stato eliminato neldi qualificazione del Masters 1000 di Indian Wells. A provocarne l’uscita di scena dal tabellone cadetto del secondo 1000 della stagione ATP è lo slovacco, che si impone in un match decisamente pirotecnico. 6-4 4-6 6-4 il punteggio a favore del vincitore.set nel qualeparte decisamente meglio, o, per dirla in maniera forse più precisa, èa iniziare davvero piano. Il tempo, per lo slovacco, di scappare via sul 5-1, con il servizio dell’italiano che trema spesso. Il doppio break viene però recuperato con un parziale di 12 punti a 2. Sembra nuova aria, non lo è, perchéha non meno di sei set point, l’italiano alla palla game non arriva ...

