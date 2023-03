Scherma, Coppa del Mondo sciabola: Rossella Gregorio torna sul podio a Sint Niklaas (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo un periodo difficile a livello individuale, torna a marcare un risultato di grande prestigio il settore femminile della sciabola azzurra. Nella tappa di Coppa del Mondo ospitata da Sint Niklaas, in Belgio, ci ha pensato Rossella Gregorio a riportare un podio con un’ottima terza piazza. Per lei si tratta del primo torneo chiuso nelle prime posizioni dopo ben nove mesi di sostanziale digiuno. Il torneo della 32enne salernitana si è fermato solo in semifinale, nella quale ha dovuto cedere per 9-15 alla transalpina Sara Balzer, che andrà poi a prendersi il successo in finale contro la cinese Shao Yaqi. Sul cammino verso questo importante terzo posto, Gregorio ha affrontato e battuto avversarie di alto livello come la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo un periodo difficile a livello individuale,a marcare un risultato di grande prestigio il settore femminile dellaazzurra. Nella tappa didelospitata da, in Belgio, ci ha pensatoa riportare uncon un’ottima terza piazza. Per lei si tratta del primo torneo chiuso nelle prime posizioni dopo ben nove mesi di sostanziale digiuno. Il torneo della 32enne salernitana si è fermato solo in semifinale, nella quale ha dovuto cedere per 9-15 alla transalpina Sara Balzer, che andrà poi a prendersi il successo in finale contro la cinese Shao Yaqi. Sul cammino verso questo importante terzo posto,ha affrontato e battuto avversarie di alto livello come la ...

