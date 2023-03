LIVE Berrettini-Shevchenko 4-5, Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: il russo serve per conquistare il primo set (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Spettacolare il dritto ad incrociare del russo. 4-5 GAME Berrettini! Non passa la difesa di Shevchenko, che ora potrà servire per portarsi a casa il primo parziale. 40-15 Ancora una prima vincente per Berrettini. 30-15 Ottima prima centrale per il numero 23 del mondo. 15-15 Questa volta non passa il dritto dell’azzurro. 15-0 Dritto lungolinea vincente di Berrettini. 3-5 GAME Shevchenko! Si apre il campo col dritto il russo, poi Berrettini non contiene la difesa in back di rovescio: Shevchenko potrà servire per il set nel prossimo turno di battuta. 40-30 Sbaglia di rovescio Berrettini. 30-30 Grandissima volee di rovescio ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Spettacolare il dritto ad incrociare del. 4-5 GAME! Non passa la difesa di, che ora potrà servire per portarsi a casa ilparziale. 40-15 Ancora una prima vincente per. 30-15 Ottima prima centrale per il numero 23 del mondo. 15-15 Questa volta non passa il dritto dell’azzurro. 15-0 Dritto lungolinea vincente di. 3-5 GAME! Si apre il campo col dritto il, poinon contiene la difesa in back di rovescio:potrà servire per il set nel prossimo turno di battuta. 40-30 Sbaglia di rovescio. 30-30 Grandissima volee di rovescio ...

