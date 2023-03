Migranti, bandiera Onu per navi umanitarie: petizione su change.org (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – La bandiera Onu per le navi umanitarie. È l’appello contenuto in una petizione lanciata su change.org e indirizzata ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, Volker Türk, Alto commissario dei Diritti Umani, Václav Bálek, presidente del Consiglio dei Diritti umani, Kitack Lim, segretario dell’Imo (International Maritime Organization) promossa da diverse realtà del mondo civile italiano. Il Comitato promotore è formato dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Resq People Saving People, agenzia stampa Pressenza, Asgi, Pax Christi e Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. ”La situazione nel Mediterraneo è diventata negli ultimi anni sempre più drammatica – si legge nella petizione – naufragi con migliaia di morti e dispersi, altre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – LaOnu per le. È l’appello contenuto in unalanciata su.org e indirizzata ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, Volker Türk, Alto commissario dei Diritti Umani, Václav Bálek, presidente del Consiglio dei Diritti umani, Kitack Lim, segretario dell’Imo (International Maritime Organization) promossa da diverse realtà del mondo civile italiano. Il Comitato promotore è formato dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, Resq People Saving People, agenzia stampa Pressenza, Asgi, Pax Christi e Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. ”La situazione nel Mediterraneo è diventata negli ultimi anni sempre più drammatica – si legge nella– naufragi con migliaia di morti e dispersi, altre ...

