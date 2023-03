Milan, senti Adani: ‘Retegui ha forza e coraggio’ (Di lunedì 13 marzo 2023) Adani alla Rai ha parlato dell’obiettivo del Milan Retegui: "Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023)alla Rai ha parlato dell’obiettivo delRetegui: "Hafisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... METRO_POLITANS : @stef_granata @macho_morandi credimi, passa la voglia di parlare a noi con quelli come te. Napoletano e tifa Milan,… - pasquale_zumbo : @luigidea @mirkonicolino Ma perché ti senti sempre punto? È incredibile... Ma pensa al tuo Milan perfetto, campione… - SempreMilanit : ?? Senti Evani #SempreMilan - bintYusuf_vds03 : RT @bintYusuf___: 'Ti senti davvero come se fossi in uno dei più grandi club del mondo, con una storia straordinaria. È per questo che mi s… - LTurex16 : @tancredipalmeri Senti orso yogy come fai a giustificare un allenatore che ha perso 8 partite con la rosa che insie… -