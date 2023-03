Barbara d'Urso furiosa per foto con figli e nipote: la promessa del paparazzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Da quando è nata la sua prima nipotina, Barbara d'Urso si gode la gioia della sua nuova vita da nonna. La conduttrice ha sempre mantenuto il silenzio fino all'ultimo per rispetto e la tutela dei suoi figli che non hanno mai amato la popolarità. Della nascita in famiglia Maria Carmela ne ha parlato nello studio di Verissimo un paio di settimane fa, ma la paparazzata l'ha fatta infuriare. Le foto di Barbara d'Urso con figli e nipote pubblicate sul settimanale Chi sono davvero un bel vedere; immagini insolite che raccontano la normalità oltre le telecamere. La padrona di casa di Pomeriggio 5, però, non l'ha presa per niente bene e in diretta su Canale 5 si è infuriata dicendo: "Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 marzo 2023) Da quando è nata la sua prima nipotina,d'si gode la gioia della sua nuova vita da nonna. La conduttrice ha sempre mantenuto il silenzio fino all'ultimo per rispetto e la tutela dei suoiche non hanno mai amato la popolarità. Della nascita in famiglia Maria Carmela ne ha parlato nello studio di Verissimo un paio di settimane fa, ma la paparazzata l'ha fatta infuriare. Ledid'conpubblicate sul settimanale Chi sono davvero un bel vedere; immagini insolite che raccontano la normalità oltre le telecamere. La padrona di casa di Pomeriggio 5, però, non l'ha presa per niente bene e in diretta su Canale 5 si è infuriata dicendo: "Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata. Tu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attiv… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - infoitcultura : Barbara D’Urso contro il paparazzo che l'ha beccata con la nipotina - infoitcultura : Barbara D’Urso furiosa per le foto con i figli, al paparazzo: “Avevi giurato che non avresti pubblicato” - infoitcultura : Barbara D’Urso furiosa con un paparazzo: “Avevi giurato che non avresti pubblicato”- -