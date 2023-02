Il caso Roald Dahl è solo l’ultimo episodio: dobbiamo imparare a non eliminare ciò che non ci piace (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’epoca che stiamo vivendo ci sta sbattendo in faccia una nuova forma di moralismo. Questa nuova forma si traduce nella pratica fanatica di cancellare tutto ciò che non risponde alla “sensibilità” del tempo presente. In nome dell’inclusività e del rispetto delle fragilità umane, si finisce però col realizzare un nuovo tipo di fascismo. Il delirio tecnologico c’entra eccome con tutto ciò. Con la facilità con cui si cancella un post, si blocca un contatto sui social o si eliminano le imperfezioni del nostro corpo grazie ai filtri della tecnologia digitale, si pretende di attuare anche a livello socio-culturale la cancellazione di tutto ciò che può risultare offensivo per determinate categorie di persone (i grassi, i bassi etc.). A farne le spese, ultimo di una lista che si allarga in continuazione, è lo scrittore inglese Roald Dahl, la cui casa editrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’epoca che stiamo vivendo ci sta sbattendo in faccia una nuova forma di moralismo. Questa nuova forma si traduce nella pratica fanatica di cancellare tutto ciò che non risponde alla “sensibilità” del tempo presente. In nome dell’inclusività e del rispetto delle fragilità umane, si finisce però col realizzare un nuovo tipo di fascismo. Il delirio tecnologico c’entra eccome con tutto ciò. Con la facilità con cui si cancella un post, si blocca un contatto sui social o si eliminano le imperfezioni del nostro corpo grazie ai filtri della tecnologia digitale, si pretende di attuare anche a livello socio-culturale la cancellazione di tutto ciò che può risultare offensivo per determinate categorie di persone (i grassi, i bassi etc.). A farne le spese, ultimo di una lista che si allarga in continuazione, è lo scrittore inglese, la cui casa editrice ...

