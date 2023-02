Michael Douglas e la sua dipendenza dal sesso

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) . L’attore ospite a Oggi è un altro giornoè stato tra i primi attori e personaggi dello spettacolo ad ammettere di avere unadal. Il periodo peggiore, ha ammesso, è stato tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, in particolare dopo la separazione da Diandra Luker nel 2000. L’attore hollywoodiano, ospite su Rai 1 a Oggi è un altro giorno, qualche anno fa, si è sottoposto addirittura a un programma per sessuomani in una clinica specializzata in Arizona. Oggisembra guarito e fedele alla moglie Catherine Zeta-Jones. Dunqueall’inizio degli anni novanta era ammalato di, una malattia che provoca un insieme di comportamenti impulsivi di natura sessuale, ...