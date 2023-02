Consiglio Regionale Lazio | i consiglieri eletti | i nomi dei record | ecco chi ha preso più preferenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sembra essersi delineato ildel. Dopo le elezioni, con le affluenze davvero basse, Francesco Rocca è statonato nuovo Presidente e ora alla Pisana si sta cercando di mettere in piedi il nuovo sistema, con la composizione che sembra essere definitiva. In assessorato, infatti, la lista dei 50(più Rocca) è chiara: trenta i membri della maggioranza, venti (compreso il candidato presidente Alessio D’Amato) quelli dell’opposizione. Matutti ie chi ha ottenuto più preferenze a Roma. E non solo. Risultati Elezioni Regionali del2023: quali sono le liste più votate Chi sono i nuovidella Regione ...