ESCLUSIVA IN ? Eddy Veerus | «Lautaro Martinez | bandiera Inter? Due motivi! L’inno…»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Edoardo Cremona, in arte– frontman della popolare band milanese ‘Il Pagante’ e autore dell’inno ‘Noi siamo l’’ – ha parlato inai microfoni di-News.it. Diversi i temi toccati con l’artista grande tifoso nerazzurro: dal Derby vinto col Milan ai possibili rinforzi sul mercato. Infine, non poteva mancare anche un piccolo focus musicale in merito all’inno del club e a Sanremo ? Ciao, hai visto il Derby? E cosa ti è piaciuto di più dell’? Mi è piaciuto sicuramente il fatto che siamo riusciti a dare continuità in una partita che non era affatto scontata. Perché comunque, dopo il Derby di Supercoppa, tutti pensavano che loro sarebbero arrivati più agguerriti nonostante le tante assenze e invece, devo dire, che nonostante il muro che ...