PSV-FC Emmen Coppa olandese | 08 febbraio 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) PSV ed FCsi sono incontrati il 24 gennaio in Eredivisie a campi invertiti con la squadra di Ruud van Nistelrooij che ne è uscita con una brutta sconfitta per 1-0 che rischia di costar cara visto l’equilibrio che, almeno per ora, regna nel campionatoin attesa che l’Ajax decida cosa vuole fare. InfoBetting: Scommesse Sportive e