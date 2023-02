Lazio | Sarri sul caso Juve | ‘Pagheranno quello che devono | poi…’

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Maurizio, tecnico della, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lain coppa Italia: “Non ero nel CdA. Noi...

: "Concesso pochissimo" . Juventus, le parole di Allegri. Queste le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri , che gioisce per il trionfo di "corto muso" contro il "Sarrismo"...Laha pagato a caro prezzo l'assenza di Milinkovic Savic, al qualeha risparmiato la Juve perché stanchissimo, dopo avere già giocato oltre tremila minuti fra club e Serbia. Le fatiche di ...

Coppa Italia: Sarri, deluso dal risultato non dalla prestazione Agenzia ANSA

Lazio, Sarri: "Sono deluso dal risultato, non certo dalla prestazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio, agente Diego Gonzalez: "Siamo venuti per Sarri" Fantacalcio ®

SERIE A - Dopo il match della sua Lazio, in Coppa Italia contro la Juventus, a Sarri è stato chiesto anche un commento sulle recenti vicende giudiziarie che hanno colpito il club bianconero. Parliamo ...Sono contento dell’atteggiamento di tutti, non dobbiamo mai mollare”. Lazio, Sarri: “Concesso pochissimo” Queste invece le dichiarazioni di Sarri: “Sono deluso dal risultato, non dalla prestazione.