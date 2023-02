Juventus-Lazio | Sarri | “Deluso dal risultato | ma giocata una gara di livello”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il tecnico della, Maurizio, ha commentato la sconfitta subita contro lain Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “Sonodal, non della prestazione. Abbiamo giocato un’ottima partita e ordinata, siamo mancati negli ultimi venti metri. Non siamo stati bravi a saltare gli avversari, loro ci aspettavano molto bassi e non era facile trovare spazi. Dovevamo trovare più giocate estemporanee e di fantasia, ma non ci siamo riusciti sempre”. Poi ha aggiunto: “I ragazzi stanno giocando tante partite consecutivamente e questo ci fa perdere lucidità. Giochiamo troppo spesso e non ci alleniamo praticamente da un mese, il ritorno di Immobile potrà aiutarci in questo senso. Anche Milinkovic non ha giocato da titolare, perchè erano diverse partite che è stato ...