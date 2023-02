Documento segreto ? Come stanno le cose | Donzelli | scacco matto al Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non è ancora “il day after”. Perché, all'indomani dell'intervento alla Camera del deputato e dirigente di Fratelli d'Italia, Giovanni, che ha descritto inquietanti dinamiche attorno allo sciopero della fame di Alfredo Cospito (che, secondo una documentazione citata dal parlamentare, sarebbe stato incoraggiato da elementi della criminalità organizzata a proseguire la sua mobilitazione contro il 41 bis) c'è ancora alta tensione. Con i due protagonisti della vicenda,appunto e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui meloniano, che tengono il punto. «Quello che ho riferito- dicenon erano intercettazioni ma una conversazione captata in carcere e inserita in una relazione del ministero della Giustizia del cui contenuto, in quanto parlamentare, potevo essere messo a conoscenza». E ancora: «Non ...