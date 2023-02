Bergomi sul derby di Milano | “Inter favorita | ma non deve sottovalutare il Milan”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’ex difensore dell’, Beppe, ha parlato del prossimodi, in programma domenica 5 febbraio alle 20.45. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “L’parte, ma nonil. Meglio dimenticare ciò che è successo in Supercoppa. Su Skriniar dico che non ho dubbi sulla sua professionalità, ma attenzione all’espetto emotivo che potrebbe condizionarlo”. SportFace.

Verso Inter Milan, Bergomi: «Il derby è una partita diversa dalle altre». L'ex difensore avverte i neroazzurri sul Milan Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del derby in arrivo tra ...