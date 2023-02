GF Vip 7 | ecco tutti gli ex fidanzati dei gieffini che entreranno a breve nella Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Come ampiamente preannunciato da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, durante la puntata di lunedì 6 febbraio 2023entrerà l’ex di Luca Onestini, la modella ceca Ivana Mrazova. Ma a quanto pare la Mrazova non sarà l’unica ex di un gieffino a fare inaspettatamente il suo ingresso al GF Vip per restarci qualche settimana. Ce ne saranno altri due, ovvero Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Gianluca Benin, ex di AntoFiordelisi. Vediamo insieme chi sono e perché il loro ingresso al Grande Fratello Vip genererà non poche dinamiche e polemiche! Grande Fratello Vip 7, la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova Ivana Mrazova è stata la storia d’amore più importante di Luca Onestini, come da lui stesso ammesso nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7. La modella e ...