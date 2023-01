L’Europa pronta a fornire i Leopard 2 all’Ucraina Anche la Germania ha detto sì

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sciolto le riserve e deciso diall'Ucraina dei2, il principale carro armato da combattimento della Bundeswehr. Laha uno stock di 320 tank2, secondo quanto haalla Cnn una portavoce della Difesa tedesca, senza però chiarire quanti di questi carri armati richiesti dall'Ucraina siano operativi. Si tratta di2 delle serie A5, A6 e A7 che si trovano in diversi stadi di prontezza al dispiego in battaglia o di riparazione. L'esercito non dispone più di1, né dei vecchi modelli di2 della serie A4. Al di fuori dall'esercito, l'industria di armamenti Rheinmetall hala settimana scorsa di avere uno stock di 139, ...