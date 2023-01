Si stringe il cerchio sui fiancheggiatori di Messina Denaro. Nei guai pure un ex avvocato radiato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prima il medico curante e il suo autista, poi il prestanome e oraun vecchio exgià indagato in passato in quanto presunto fiancheggiatore di Matteo. Giorno dopo giorno siilattorno alla rete di alleati che hanno reso possibile, per ben trent’anni, la latitanza dell’ex primula rossa. L’ultimo uomo a finire nel mirino degli indagati è il 77enne Antonio, unmassone giàdall’albo. Il personaggio L’ex legale, condannato per traffico di droga negli anni Novanta, vive da tempo a Bologna ma evidentemente gli inquirenti hanno motivo di credere che in qualche modo potrebbe aver continuato ad aiutare. Proprio per questo i ...