Ecco il progetto sperimentale “DI5CIS – Didattica Interattiva in 5G | Contenuti Immersivi Sincroni”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) MILANO – Creare un nuovo modo di imparare: interattivo, gamificato, in 5G. È questa l’ambizione delin 5G:” realizzato dal partenariato costituito da Prodea Group, Capgemini, Istituto Tecnologie Didattiche del Centro Nazionale Ricerche (CNR-ITD), Hypex e Vodafone Italia e che prende ora il via comepilota in tre scuole superiori: il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Milano, il Liceo Scientifico Statale Einstein di Milano e l’Istituto Superiore Statale Majorana – Giorgi di Genova. Ilè vincitore del Bando “5G Audiovisivo 2022” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Saranno coinvolti cinque docenti ...

Luca Galvani

adesso è il caso che qualcuno si faccia due domani. Con i viola ai quarti di Coppa Italia e ai ... e il ragazzo sembra essere tutt'altro che inserito neltecnico di Italiano. Si salvi chi ...Mancherebbe solo l'ok di Depay che ha appena vinto la Supercoppa di Spagna ma che è finito ai margini delcatalano e del tecnico Xavi. L'ex Psv e Lione stava già lasciando il Barcellona in ... Montechiarugolo, 4 posti per il servizio civile: ecco il progetto “Amarganta. Cantiere Infinito” In un’intervista il rapper 50 Cent ha detto di voler creare una serie tv basata sul film 8 Mile, che è dedicato alla storia di Eminem. Accadrà davveroLa legge è stata approvata. Ora è necessario superare le polemiche e formulare progetti e proposte, alle condizioni date: si tratta di una occasione che non va sprecata per garantire all’AIFA l’autono ...