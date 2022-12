Ivan Orfei dall’ospedale | “La tigre voleva giocare | ho sbagliato a voltarle le spalle”

(Di domenica 1 gennaio 2023), il domatore azzannato da unadurante uno spettacolo al circo “Amedeo”, parla dal letto dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove giovedì scorso è giunto in codice rosso con profonde ferite al collo e a una gamba. Il 31enne spiega al quotidiano “La Repubblica” che l’aggressione da parte dell’animale che conosceva bene e con cui si era esibito più volte è stata conseguenza di una sua svista.azzannato da una(Foto da video)“L’animale” “E’ stato un mio errore – dice – Mi sono posizionato digirandomi di scatto ma l’animale in quel momento”. A confermare le sue parole è la madre Denise. La donna ...

Prognosi di 30 giorni per Ivan Orfei che ha ammesso: "Quello che è accaduto è stato il frutto di una mia distrazione. Ho voltato le spalle alla tigre in un momento sbagliato".