Ztl a Roma | gli orari dei varchi a Capodanno 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022)– Le Zone a traffico limitato diresteranno attive tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Idel Centro storico e quelli del Tridente saranno accesi dalle 6.30 del 31 dicembre alle 20 del primo gennaio. A Trastevere Ztl notturna attiva dalle 21.30 del 31 dicembre alle 6.30 del primo gennaio. A San Lorenzo Ztl notturna in vigore dalle 21.30 del 31 dicembre alle 6.30 del primo gennaio. A Testaccio funzionamento ordinario tra le 23 del 31 dicembre e le 3 del primo gennaio. Le Ztl Tridente e Centro Storico resteranno poi attive dalle 6.30 alle 20.00, da lunedì a domenica, fino all’8 gennaio. Previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i maggiorenni (residenti, non residenti, turisti) nel periodo 1-31 dicembre e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità. Durante ...

A San Lorenzonotturna in vigore dalle 21.30 di domani alle 6.30 del primo gennaio. A Testaccio ... Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it e atac..it.... è disposto il Divieto della circolazione veicolare privata, nell'area del territorio diCapitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della"Fascia Verde" per le seguenti ... Ztl, gli orari di Capodanno. In Centro varchi attivi dalle 6,30 del 31 ... Le associazioni di categoria sulle deleghe assegnate alla vicesindaco: "Ci aspettiamo una mediazione, conosce le esigenze del centro" ...L'assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, raccoglie la raccomandazione dei medici: «Pensiamo di lanciare messaggi sui maxischermi». Pre filtraggio nell'area di accesso al Circo Massimo ...