Uomini e Donne | Sara Shaimi pubblica le chat con Sonny Di Meo ed è una furia | “È sempre stato un traditore”

Leggi su isaechia

(Di sabato 31 dicembre 2022)di Meo si sono ufficialmente lasciati. È freschissima la notizia della rottura di una delle coppie più amate di. Purtroppo per i fan,hanno deciso di prendere due strade separate e non di certo in maniera serena e tranquilla. L’ex tronista ha infatti scoperto alcuni tradimenti di lui, questo è quanto ha raccontato sul suo account Instagram. Attraverso diverse stories, ha messo in luce tutti i comportamenti dell’ex corteggiatore, a detta sua, falsi e meschini. Decantava amore quando in realtà, si intratteneva a modo suo con altre. Questo il suo duro sfogo sul suo profilo ufficiale: L'articolo proviene da Isa e Chia.