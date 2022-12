Ultime Notizie Roma del 31-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022)dailynews radiogiornale relazione da parte di Francesco Vitale in studio la morte di Benedetto XVI il primo papa emerito della storia i funerali giovedì piazza San Pietro prendi tutti da papa Francesco le tue prime parole da papà semplice umile lavoratore nella vigna del Signore giorno della tua lezione dalla mattina di lunedì il corpo del papa emerito starà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli e c’è attesa alle 20-30 per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il discorso sarà trasmesso in diretta TV come ogni anno a reti unificate e in streaming sul canale YouTube della presidenza della Repubblica e sui social del Quirinale Cambiamo argomento il conto alla rovescia è già iniziato e tra non molto saluteremoper dare il benvenuto al nuovo anno ma l’arrivo del 2023 non viene festeggiato ...