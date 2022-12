Pagelle TV del 2022 – I Promossi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Amadeus 10 AMADEUS Se nel secondo anno qualcosa non aveva funzionato, complice la pandemia, incredibilmente il terzo Sanremo consente ad Amadeus di superare se stesso inanellando record di ascolti e di vendite. Un successo tale da valergli la riconferma, con largo anticipo, da parte della Rai per i 2 anni successivi. Per il resto, Soliti Ignoti è la solita garanzia, hanno tenuto le serate all’Arena. Brividi. 9 MARIA DE FILIPPI Maria De Filippi La supremazia di Maria De Filippi, sul fronte intrattenimento, è una certezza che si rinnova ogni anno. C’è Posta Per Te si attesta come il programma più visto con oltre 5 milioni di spettatori e uno share superiore al 28%; l’eccellenza è raggiunta pure da Tu Si Que Vales, Amici e Uomini e Donne. E nel 2023 è attesa la total audience che farà lievitare ancor di più numeri già di per sè monstre. Dal punto di vista produttivo, l’ultimo anno ha ...