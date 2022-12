NBA | infortunio shock per Anthony Davis | i tempi di rientro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Notizia che sconvolge i fans quella appena riportata sui canali dei Lakers, ecco quanto stara fuori la star NBA PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ancora una sconfitta nella discussa stagione dei Los Angeles Lakers, 5 nelle ultime 6 uscite l’ultima delle quali è arrivata per mano dei Miami Heat. Questa volta non LeBron Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sky Sport

... ma deve fare a meno di Danilo Gallinari, vittima di un bruttoal ginocchio nell'ultimo ... Chiuderà il torneo con 19,4 punti di media a partita , meritandosi la chiamata in. La fase ad ......a quel tempo l'Hall of Famer non aveva mai fatto i playoff né fatto parte di un quintetto All -...lo ha tenuto fuori dopo che Trae si è rifiutato di giocare per preservare un piccolo... NBA, Anthony Davis è ottimista sull'infortunio, ma c'è lo spettro dell'operazione Buone notizie per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento rispetto l’ infortunio di Anthony Davis. La star dei Lakers, infatti, nella notte ha affermato che il dolore al piede destro è stato significat ...Quarta vittoria consecutiva per Golden State, che domina il primo quarto contro i Blazers (41-25) con 27 punti del duo Klay Thompson - Jordan Poole nei primi otto minuti. Ma si fa ...