Moto si scontra con auto | due feriti a Ercolano | uno è grave

(Di sabato 31 dicembre 2022) Duedi cui uno in gravi condizioni ada seguito di un incidente in Via G. D?Annunzio. Per cause ancora d?accertare unaHonda con a bordo due persone si è...

Fanpage.it

Quattro mezzi sono rimasti coinvolti, fra i quali una bicicletta e una: il ciclista e il centauro sono i feriti in gravi condizioni.Le tensioni che sono state messe inhanno effetti profondi " nel breve come nel medio periodo "... che tuttavia sicon l'elevato indebitamento delle imprese e delle banche: il forte ... Incidente sulla Tiburtina, volante della polizia si scontra con una ... Due feriti di cui uno in gravi condizioni ad Ercolano a seguito di un incidente in Via G. D’Annunzio. Per cause ancora d’accertare una moto Honda con a bordo due persone si ...Ercolano. Ieri sera verso le 20.30 a Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via G. D’Annunzio per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una moto Honda con a ...