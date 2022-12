Morte Benedetto XVI | nessun conclave per eleggere il sostituto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo ladi Jospeh Ratzinger,XVI, non ci sarà alcunper l’elezione di un nuovo papa. Questo perché nel mese di febbraio del 2013 il pontefice appena deceduto decide di dimettersi e, alle elezioni successive, i cardinali scelgono Jorge Mario Bergoglio, l’attuale regnante con il nome di Francesco. Un conservatore venuto dalla GermaniaXVI è il 265mo papa della Chiesa cattolica. Regna dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. L’11 febbraio 2013 annuncia in latino la rinuncia al ministero petrino, sorprendendo il mondo intero. Ratzinger è il primo papa in epoca moderna ad aver lasciato il pontificato. Nella storia della Chiesa altri sette pontefici lo hanno fatto: si tratta di Clemente I, Ponziano, Silverio,IX, Gregorio VI, Celestino V e Gregorio XII. Ratzinger ...

Agenzia ANSA

Appena ventiquattr'ore prima delladi Giovanni Paolo II, ricevendo a Subiaco il 'Premio San' promosso dalla Fondazione sublacense 'Vita e famiglia', aveva ribadito con parole oggi ...Eletto papaXVI durante il secondo giorno del conclave del 2005 , al quarto scrutinio, il 19 aprile 2005, dopo ladi Giovanni Paolo II il 2 aprile 2005. L 11 febbraio 2013... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - DIRETTA - Speciali «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». Lo dichiara il direttore della Sala stampa ...