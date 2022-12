Lo scudetto | Pioli col sigaro | lo strip di Cardinale Il 2022 del Milan in 10 scatti

Stefanoha detto di aver capito di aver vinto loquando ha fumato un sigaro con il figlio mentre Milano, sotto di lui, festeggiava. Se ci fosse un augurio per il 2023 di tutti, questo: essere ......d'inverno non bastò aper difendersi dalla rimonta interista. Pan per focaccia un anno dopo, e siamo all'ultimo capitolo: l'Inter è campione d'inverno e sembra incontrastata verso lo, ...Il titolo numero 19 è la notizia di copertina nel 2022 del calcio italiano. Qui, all’ultimo giorno utile, dieci immagini da staccare e conservare. Non quelle classiche - Giroud girato, la premiazione ...L'ultimo capitolo di una saga indimenticabile non poteva che terminare nella Città del Tricolore, Reggio Emilia. In un Mapei stracolmo di tifosi rossoneri, anche nella curva avversaria, ...