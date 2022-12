Le migliori Notizie di Tecnologia del 2022

Leggi su navigaweb

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo un biennio contrassegnato dalla pandemia Covid ed il distanziamento sociale, ilha visto un ritorno alle vecchie abitudini, con la progressiva sparizione della terribile DAD a scuola ed un netto minor utilizzo delle piattaforme di smart working e di videoconferenza. Sono stati inoltre abbandonati i sistemi di tracciamento (rivelatisi fallimentari) ed il green pass, che ancora fino a Giugno era fondamentale per lavorare e viaggiare.Dal punto di vista tecnologico, le innovazioni più rilevanti vengono dal campo di ricerca sulle IA, ossia l'intelligenza artificiale che si sta evolvendo molto rapidamente in diversi campi di applicazione. Abbiamo scoperto molte app basate su intelligenza artificiale, tra le quali spicca ChatGPT, il risponditore automatico che impara e conversa come una persona vera ed è in grado di svolgere qualsiasi lavoro intellettuale in modo ...