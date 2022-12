Il 2022 della Cucine Lube Civitanova in numeri

Leggi su seriea24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per la A.S. Volleysi chiude un anno solare caratterizzato dal terzo Scudetto consecutivo e da un importante ringiovanimento del roster nel corso dell’estate con l’intenzione di gettare le basi per un nuovo ciclo. Ilha segnato la fine di un’era con l’addio di senatori come Osmany Juantorena, Jiri Kovar e Robertlandy Simon e ha visto partire altri biancorossi amatissimi dai tifosi come Andrea Marchisio e Ricardo Lucarelli, ma anche la promessa Rok Jeroncic, in prestito a Catania e da poco campione d’inverno in A3. Il volley mercato estivo ha portato aatleti emergenti di qualità come Mattia Bottolo, Barthelemy Chinenyeze, Francesco D’Amico, Giacomo Gottardo e Alex Nikolov, mentre un altro giovane in ascesa, Ionut Ambrose, si è unito al gruppo dopo un’annata da ricordare nel vivaio dell’Academy Volley ...