Edoardo Donnamaria | il web contro di lui | “Buttatelo fuori”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nelle ultime ore a far indignare il web è stato, attuale concorrente del GF Vip. A non piacere al pubblico da casa, tanto da chiedere la sua squalifica, è stato il gesto del gieffino nei confronti di Antonella Fiordelisi. “” – Fino a pochi giorni fa a far discutere, sia dentro cheL'articolo

Fanpage.it

Non è caduto nel tranello di Alfonso Signorini dell'ultima puntata,. Al concorrente del reality infatti era stato detto che la fidanzata, Antonella Fiordelisi , aveva perso il televoto contro Oriana Marzoli ed era stata eliminata dal gioco. Una ...Questa citazione non è piaciuta a Chiofalo che è intervenuto sui social (il video a fine articolo): Ma lo avete visto a lui Eh Avete vistoL'avete visto quanto è meglio di me ... Edoardo Donnamaria e la frase infelice su Antonella Fiordelisi: Ti consolerai, so come sei fatta Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi e non ha intenzione di cedere, spera che la loro frequentazione sia chiusa in maniera definitiva: ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 7. Una coppia molto chiacchierata, quella formatasi all’intento delle quattro mura ...