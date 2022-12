Da Twitter – Papà Srdjan compagno del padre di #Alcantara al Celta | la crescita in Spagna e i…

(Di sabato 31 dicembre 2022) Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:deldial, laine il gol da record in @premierleague: la nuova stella del @LFC #Bajcetic si presentahttps://t.co/7Eui18aYLI — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 27, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 2 retweet e 72 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Il Tempo

ANSA redazione 30/12/2022 5 1 minuto di lettura FacebookWhatsApp Telegram Share via Email StampaNon visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, ... che passa dal 30 all'80% per un mese aggiuntivo fino al sesto anno d'età, anche per iB - ... Benedetto XVI, sui social il Papa emerito diventa virale