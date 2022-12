(Di sabato 31 dicembre 2022) Giocando una partita perfetta in attacco, lasi regala l'impresa di fineil Fenerbahçe 92 - 88. Una vittoria meritata, con sei uomini in doppia cifra, e firmata dai 14 punti nell'...

La Gazzetta dello Sport

È però stato il momento in cui si è acceso che con un gioco da tre punti e una tripla firma l'86 - 76 e meno di 4' dalla fine. La Virtus è stanchissima nel finale, ma tiene: due liberi di ... Belinelli show: la Virtus chiude l'anno battendo il Fenerbahce Una vittoria meritata, con sei uomini in doppia cifra, e firmata dai 14 punti nell'ultimo quarto di uno strepitoso Marco Belinelli. Il capitano bolognese, che era fin qui stato ai margini in Eurolega, ...