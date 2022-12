A che ora inizia il discorso di fine anno 2022 di Mattarella | orario esatto

(Di sabato 31 dicembre 2022)QUANDO– Oggi, sabato 31 dicembre, è in programma il tradizionaledida parte del presidente della Repubblica Sergio: ma a che orail consueto messaggio di auguri agli italiani? Il Capo dello Stato parlerà alla Nazione in diretta dal Palazzo del Quirinale a partire dalle ore 20,30. Ildi, il primo del secondo mandato del Capo dello Stato, rieletto presidente il 29 gennaio, viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai ...

