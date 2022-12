Un posto al sole | trama 30 dicembre 2022 | Nunzio in difficoltà

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) A Unall'ultima puntata della settimana riserverà molte sorprese, a partire dalla storyline incentrata su, Chiara ed Alice. Il giovane chef ha intrapreso una relazione segreta con la Pergolesi, la quale, fin dalla prima volta che ha visto Cammarota, si è invaghita di lui e ha deciso di fare breccia nel suo cuore., però, quando ha compreso le intenzioni della ragazza, l'ha respinta e le ha spiegato di essere fidanzato e di non avere alcuna intenzione di lasciare Chiara. Alice, tuttavia, non si è persa d'animo e ha continuato a rivolgere avances molto esplicite ache, durante un momento di forte crisi con la Petrone, ha ceduto e si è lasciato sedurre. L'arrivo dell'imprenditrice a Napoli, però, ha spinto il figlio di Franco a prendere le distanze da Alice, ma lei non si ...