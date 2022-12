Tour de Ski | Federico Pellegrino | “Buone sensazioni e testa libera | sono pronto a lottare”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Domani, sabato 31 dicembre,comincerà il suo dodicesimode Ski in carriera con la sprint in tecnicadi Davos, una gara che gli ha già regalato grandi soddisfazioni in passato come dimostrano le sue due vittorie nel 2015 e nel 2021 in questa specialità sulla pista svizzera situata a poche centinaia di metri dal confine con l’Alto Adige. “Abbiamo trovato una pista bella, ben preparata e larga, con un punto critico nella discesa, una sorta di ‘esse’ impegnativa. Qui misempre trovato bene, lee la“, il primo commento del fondista azzurro al sito federale dopo l’allenamento di ...

OA Sport

L'azzurro sicuro: "Ho belle senzazioni e la mia testa è libera" ROMA - Federico Pellegrino affronta per la dodicesima volta le fatiche delde, che scatta domani, sabato 31 dicembre, da Val Mustair con una sprint in tecnica libera. La pista svizzera, che si trova a poche centinaia di metri dal confine con l'Alto Adige, evoca bei ...Nella giornata di sabato 31 dicembre, da Val Mustair, prenderà il via ilde2022 e Federico Pellegrino è pronto a tentare di ripetere le imprese compiute nel 2015 e nel 2021: "Abbiamo trovato una pista bella, ben preparata e larga, con un punto critico nella ... Tour de Ski 2023, i convocati dell’Italia: c’è Federica Sanfilippo dal biathlon! Presente Federico Pellegrino Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Federico Pellegrino affronta per la dodicesima volta le fatiche del Tour de Ski, che scatta sabato 31 dicembre da Val Mustair con una sprint in tecnica libera. La pista ...L'azzurro sicuro: 'Ho belle senzazioni e la mia testa è libera' ROMA (ITALPRESS) - Federico Pellegrino affronta per la dodicesima volta le ...