Screening gratuito per la prevenzione della tiroide | ecco dove e come partecipare

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo il successomammella (ottobre 2022) eprostata (novembre 2022), l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale dedica il mese di gennaio alla. In particolare, la struttura sanitaria facente parte del gruppo Lifenet promuove in collaborazione con centri del gruppo Synlab, leader nei servizi diagnostici ed esami di laboratorio, una campagna digratuita dei disturbi. Sezze,e cura del tumore al seno: dall’Andos locale un messaggio di speranza e consapevolezzadei disturbiaderire alla campagna Aderire alla ...

055firenze

... con il supporto di psicologi volontari CRI e dei volontari Area Inclusione Sociale CRI, effettuanomedici specialistici e di medicina interna e di supporto psicologico, a titolo. ...La Toscana rafforza l'impegno per l'eradicazione dell'epatite C. La Regione vara un programma didestinato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (un milione e 53.112 persone tra 33 e 53 anni al 1 gennaio scorso, fonte Istat) ed allargato alla popolazione carceraria e a chi è ... Epatite C, screening gratuiti per i nati dal 1969 al 1989, detenuti e tossicodipendenti Firenze: La Toscana dichiara guerra all’epatite C. Lo fa con un programma di screening gratuito destinato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (un milione e 53.112 persone tra 33 e 53 anni al 1 gennai ..."La Toscana dichiara guerra all’epatite C". Lo fa con un programma di screening gratuito destinato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (un milione e 53.112 persone tra 33 e 53 anni al 1 gennaio scors ...