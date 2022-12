Roma | Karsdorp resta in uscita | le ultime sull’olandese

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Situazione ancora complicata per il futuro di Rick. Il terzino olandeseindallaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, la situazione legato a Rickè ancora lontana dall’essere risolta per la. Il club giallorosso non vuole infatti svendere l’esterno olandese e continua a chiedere 10 milioni di euro. Lo scambio con la Juventus con Mattia De Sciglio è saltato per la differenza di stipendi, mentre dalla Premier League sono arrivate solo offerte di prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.